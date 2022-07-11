Sağlık Bakanı Altuğra, basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 11 Temmuz Basın Günü’nü mesajında Kıbrıs Türk basınının varoluş mücadelesinde önemli katkılar yaptığını belirtti.

Altuğra yayımladığı mesajda, “Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından yayımlanan ilk Türkçe gazete olan ‘Saded’in yayımlanmaya başladığı ilk gün olan 11 Temmuz 1889’dan günümüze kadar Kıbrıs Türk basını, büyük fedakârlıklar ve zorluklar altında kamuoyunu aydınlatmayı sürdürmüş, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesine önemli katkılar yapmıştır” dedi.

Altuğra, basının gerek sağlık alanında, gerekse ülke genelindeki gelişmeleri yansıtırken özgürce ama sorumluluk bilinciyle aktarmasının kurumlara karşı güveni arttıracağını kaydetti. Altuğra, basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

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11/07/2022 13:15