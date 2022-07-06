Sağlık Bakanı Altuğra, Bayramı nedeniyle Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kurban Bayramı nedeniyle Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ni ziyaret etti.

Bakanlık açıklamasına göre, Bakan Altuğra, ziyareti sırasında Başhekim Dr. Beyhan Berova ve sağlık çalışanlarından hastanenin ihtiyaçları ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Bakan Altuğra, bayram vesilesi ile hem sağlık çalışanları hem de hastaların bayramını kutlamak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini, bu vesileyle hastanenin gereksinimleri ve çalışmaları konusunda da görüşme yaptıklarını kaydetti.

"Yeni Girne Hastanesi’nin ihalesine çıkılacak şekilde tüm hazırlıklar tamamlandı"

Girne’deki nüfus yapısı ve hastanedeki alt yapı eksiklikleri göz önüne alındığında Girne’de yeni bir hastane olmasının elzem olduğunu belirten Bakan Altuğra, yeni Girne Hastanesi’nin ihalesine çıkılacak şekilde tüm hazırlıklarının tamamlandığını kaydetti.

Hemodiyaliz Servisinde incelemelerde bulunan Altuğra, daha önce bu serviste haftada 42 Hasta bakıldığını, şu anda 3 vardiyaya çıkılarak hasta sayısının 45’e çıktığını belirtti.

Altuğra, burada hizmet alan hasta sayısının artmasıyla Girne ilçesinde ikamet edenlerin Lefkoşa 'da tedavi görmek yerine Girne Akçiçek Hastanesi’nde tedavi gördüğünü ifade etti.

Altuğra, ziyareti sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından tüm hastaneler ve sağlık merkezlerinde devam eden, Dr. Girne Akçiçek Hastanesi’nde de diyabet, hipertansiyon ve böbrek taramaları yapılan hastalarla sohbet ederek bilgiler aldı.

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne 2 doktorun istihdam edilmesiyle doktor kadrosunun güçlendirildiğini belirten Altuğra, burada kardiyoloji ve göğüs hastalıkları uzmanlarının her gün hizmet verdiklerini, Göğüs Hastalıkları bünyesinde solunum fonksiyon testi ünitesinin hizmete açıldığını söyledi.

Altuğra, Kadın Doğum için NTS Polikliniği oluşturulduğunu, aynı zamanda pandemi süresince ara verilen Doğuma Hazırlık Eğitimlerinin uzmanlar tarafından ücretsiz olarak verildiğini açıkladı.

"Girne Dr. Akçiçek Hastanesi tüm sağlık çalışanlarının özverili hizmetleri sayesinde yoğun bir nüfusa hizmet sunuyor "

Ameliyata girecek olan hastaların Anestezi Polikliniği’nde muayene olup, sonra ameliyat olduklarını belirten Altuğra, Pazartesi ve Perşembe günleri kan bağışının da yapıldığını, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin tüm sağlık çalışanlarının özverili hizmetleri sayesinde yoğun bir nüfusa hizmet sunduğunu söyledi.

Burada bulunan eksikliklerin giderilmesi için gereken adımların atılmaya devam ettiğini kaydeden Bakan Altuğra, tüm sağlık çalışanları ve vatandaşların bayramını kutladığını dile getirdi.

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Beyhan Berova da tüm hekimler ve sağlık çalışanları adına Bakan Altuğra’nın ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

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06/07/2022 16:11