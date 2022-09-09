Sağlık Bakanı Altuğra, Cengiz Topel Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

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09/09/2022

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Sağlık Bakanı Altuğra, Cengiz Topel Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Cengiz Topel Hastanesi’ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Altuğra, 7 diyaliz hasta yatağı alınan Cengiz Topel Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Altuğra, yatakları yenilenen hemodiyaliz servisini de gezdi.

Bakan Altuğra, ziyaretiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, iki ay önce hastalardan gelen talep doğrultusunda hastaların daha konforlu yataklarda tedavi alması için hemodiyaliz bölümündeki yatakların daha teknolojik ve konforlu yataklarla yenilendiğini söyledi.

Hastanenin sorunlarıyla ilgili Başhekim Zafer Hıdıroğlu’ndan da bilgi aldığını belirten Altuğra, laboratuvarın Pazartesinden itibaren 23.00’a kadar hizmet vereceğini belirtti.

09/09/2022 17:47
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TAGS: Sağlık Bakanı Altuğra, Cengiz Topel Hastanesi’nde incelemelerde bulundu
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