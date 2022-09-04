Sağlık Bakanı Altuğra, Dr. Rifat Bicen’in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

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04/09/2022

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Sağlık Bakanı Altuğra, Dr. Rifat Bicen’in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Dr. Rifat Bicen'in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı. 

Bakan Altuğra'nın mesajı şöyle: 

" Sağlık alanında uzun yıllar hizmet veren, değerli büyüğümüz, Dr. Rifat Bicen'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Halkımıza sunduğu hizmet ve bilgisiyle  her zaman hatıralayacağımız Dr. Rifat Bicen'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve sağlık camiasına başsağlığı dilerim." 

04/09/2022 16:01
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TAGS: Altuğra, Dr. Rifat Bicen, vefat,
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