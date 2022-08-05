Sağlık Bakanı Altuğra: Maymun Çiçeği virüsü için tüm tedbirlerimizi aldık

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra BRT’de Manşet+ programında değerlendirmelerde bulundu

Altuğra’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

İlaç sıkıntılarının listesini TC sağlık Bakanı’na sunduk. Bunun yüzde 99’u anavatan tarafından onaylanmıştır. Bu ilaçlar peyderpey ülkemize gelecek.

Kanser ilaçlarında sıkıntı yaşamıştık ve anavatan gitmeden o sorunu çözmüştük.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne 9 adet cihaz hibe edildi.

Merkez hastanemizi güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu stratejik bir tercihtir. Bu yüzden gelen cihazlar Lefkoşa’da hizmete girecek.

Beyin MR’nın çekilemediği bir dönem yaşadık. İlgili parça arıza yapmıştı. Ancak biz Sağlık Bakanlığı olarak MR cihazının ilgili parçası temin ettik ve tüm fonksiyonları çalışmaya başlamıştır.

Pandemi ile nasıl mücadele edeceğimizi çok iyi biliyoruz. Her türlü alt yapımız hazırdır.

50 yaş üzerindeki herkesin hatırlatma dozunu mutlaka yapması gerekiyor

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu hiçbir zaman esnetilmedi.

Maymun Çiçeği hastalığı konusunda çalışmalarımızı tamamladık.

Maymun Çiçeği hastalığı için tahlil ilacını ve kitlerini hastanemize getirdik.

Maymun Çiçeği için hekimlerimize klavuzlar hazırladık.

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05/08/2022 09:57