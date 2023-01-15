Sağlık Bakanı Altuğra’dan Dr. Fazıl Küçük’ü anma mesajı…

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 39. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altuğra mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, milli mücadele yıllarında topluma öncülük etmiş, ömrünü Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini korumaya adamış büyük bir devlet adamıdır.

Kıbrıs Türk Halkının en sıkıntılı günlerinde çok büyük bir özveriyle çalışarak halkçılığı, cesareti, kararlılığı ve inancıyla halka büyük bir önder ve moral kaynağı olan Dr. Fazıl Küçük, yürüttüğü mücadele ile halkın bağımsızlığının, özgürlüğünün ve devletleşmenin yolunu açmıştır.

Kıbrıs Türkünün yolunu aydınlatan Dr. Küçük'ü aramızdan ayrılışının 39. yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde şükranla eğiliyorum.”

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15/01/2023 12:27