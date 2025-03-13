Sağlık Bakanı Dinçyürek, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Dinçyürek, mesajında, sağlığın, insan hayatının en temel hakkı ve en büyük değerlerinden biri olduğuna vurgu yaptı ve şöyle devam etti:

“Bu kutsal görevi büyük bir özveriyle yerine getiren hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız, insan hayatını koruma ve iyileştirme adına gece gündüz demeden fedakârca çalışmaktadır. Onların bu değerli emeği, sağlıklı bir toplumun teminatıdır. Bu anlamlı günde, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Dinçyürek, sağlık hizmetlerinin en yüksek standartlarda sunulabilmesi için en büyük güçlerinin, fedakâr sağlık çalışanları olduğuna dikkat çekerek, “Onların daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi, sağlık sistemimizin daha güçlü, kapsayıcı ve erişilebilir hale gelmesi için büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana sağlık altyapısını iyileştirmek, hastane ve sağlık merkezlerini güçlendirmek ve geliştirmek adına önemli adımlar attıklarını ifade eden Dinçyürek, şöyle devam etti:

“Bununla birlikte, sadece tedavi edici sağlık hizmetlerini değil, koruyucu sağlık hizmetlerini de ön planda tutarak, bireylerin sağlık sorunları yaşamadan kaliteli bir hayat sürmelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine en kolay şekilde ulaşabilmesi, daha etkin ve hasta odaklı bir sistemin inşa edilmesi temel önceliklerimiz arasındadır. Sağlık çalışanlarımızın emeğinin ve fedakârlığının bilincinde olarak, onların hak ettikleri en iyi çalışma koşullarına sahip olmaları için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyor, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum.”