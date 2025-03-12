Sağlık Bakanı Dinçyürek, Ankara’da TC Sağlık Bakanı Memişoğlu ile görüştü

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Ankara temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasında sağlık alanında yürütülecek ortak çalışmalar ele alındı, ortak bir yol haritası belirlendi ve yakın iş birliğinin devam etmesi konusunda mutabakata varıldı.

Toplantıda ayrıca mevcut ortak projeler gözden geçirilirken, ilaç tedariki konusunda somut adımlar atılması, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin güçlendirilmesi ve yenilenmesi, eksik olan yan dal uzmanlarının sürdürülebilir bir şekilde KKTC'de hizmet verebilmesi gibi konular değerlendirildi.

-Dinçyürek’ten Memişoğlu ve ekibine teşekkür

Sağlık Bakanı Dinçyürek, mevkidaşı Kemal Memişoğlu ve ekibine, sağlık alanındakidestekleri için teşekkürlerini iletti.

Görüşmenin sonunda, karşılıklı hediyeler takdim edildi.