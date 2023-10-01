Sağlık Bakanı Dinçyürek, Ankara’daki terör saldırısını kınadı
Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Bakan Dinçyürek açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum.
Yaralanan emniyet mensuplarına acil şifalar diliyor, böylesi alçakca saldırıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.