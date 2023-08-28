Sağlık Bakanı Dinçyürek, BNDH Kalkındırma Derneği’ni kabul etti

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği Başkanı Dr. Hasan Birtan, Başhekim Dr. Adil Özyılkan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Dr. Hasan Birtan, 1991’den bu yana faaliyet gösteren derneğin elde edilen gelirlerle hastanedeki eksiklikleri tamamladığını kaydederek, duyarlı iş insanlarıyla vatandaşların da derneğe katkı yaptığını belirtti.

Birtan, sağduyulu kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunarak, yardımların hastalara hizmet olarak geri döneceğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, sağlığa katkının insana ve topluma katkı anlamına geldiğini vurguladı

Hastanelerdeki eksikliklere duyarlı olan kurum, kuruluşların büyük önem taşıdığını ifade eden Dinçyürek, derneğin ve vatandaşların katkıları ile yapılan her türlü çalışmaya destek vereceklerini belirtti.