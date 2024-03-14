Sağlık Bakanı Dinçyürek, Dünya Böbrek Günü'nde böbrek sağlığına dikkat çekti

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Dünya Böbrek Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kronik böbrek yetmezliğinin küresel bir sağlık sorunu haline geldiğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dinçyürek, Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) ve Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu (IFKF) iş birliğinde düzenlenen Dünya Böbrek Günü'nün, her yıl mart ayının ikinci perşembesi böbrek sağlığına ve farkındalık oluşturmaya yönelik önemli bir kampanya olduğunu belirtti.

2024 yılı için belirlenen tema olan "herkes için böbrek sağlığı – bakıma adil erişimin ve optimal ilaç uygulamasının geliştirilmesi" doğrultusunda, kronik böbrek hastalıklarının erken teşhisinin ve tedavisinin önemine vurgu yapan Dinçyürek, böbrek hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin dünya genelinde 8'inci sırada yer aldığını ancak tedaviye erişimdeki zorlukların aşılmasıyla bu durumun değişebileceğini ifade etti.

-248 hemodiyaliz hastası

Güncel olarak ülkede toplam 248 hemodiyaliz hastası, 39 periton diyalizi hastası, 185 ise böbrek nakilli hasta olduğunu belirten Dinçyürek, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde 2015 yılından bu yana arasında 33’ü kadavradan 29’u ise canlıdan olmak üzere toplam 62 kişiye nakil yapıldığını kaydetti.

Dinçyürek, bakanlık tarafından yapılan böbrek hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet taraması kapsamındaki çalışmaya 4 bin 388 kişi katıldığını, bunların yüzde 52,2’sinin kadın yüzde 43,8’inin erkek olduğunu; yapılan tarama kapsamında kişilerin yüzde 41,6’sında hipertansiyon ve 35,8’inde diyabet görüldüğünü kaydetti. Dinçyürek, yapılan tarama kapsamında katılımcıların yüzde 14,1’inde kronik böbrek hastalığı tespit edildiğini açıkladı.

Dinçyürek, kronik böbrek hastalığından korunma yolları hakkında da bilgi vererek, düzenli egzersiz yapılması, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi, tuz tüketiminin azaltılması, sigara içilmemesi, ağrı kesici ilaçların kontrollü kullanılması ve düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasının önemini vurguladı.