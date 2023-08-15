Sağlık Bakanı Dinçyürek, Ergüçlü’nün vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

Dinçyürek mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk medyasının duayen isimlerinden, yıllarca hem görsel hem yazılı medya alanında önemli görevlerde bulunmuş Süleyman Ergüçlü’yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Basının her kademesinde uzun yıllar önemli görevler üstlenerek hizmetler vermiş olan Ergüçlü, mesleğindeki başarısı ve insan sevgisiyle kalplerimizde yaşayacaktır.

Ergüçlü’nün vefatı Kıbrıs Türk medyasının olduğu kadar Kıbrıs Türk Halkı’nın da önemli bir kaybıdır.

Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesi, tüm sevenleri ve Kıbrıs Türk medyasına başsağlığı dilerim.”