Sağlık Bakanı Dinçyürek, Ergüçlü’nün vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, gazeteci Süleyman Ergüçlü’nün vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

ads ads ads ads
15/08/2023

ads
Sağlık Bakanı Dinçyürek, Ergüçlü’nün vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

Dinçyürek mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk medyasının duayen isimlerinden, yıllarca hem görsel hem yazılı medya alanında önemli görevlerde bulunmuş Süleyman Ergüçlü’yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Basının her kademesinde uzun yıllar önemli görevler üstlenerek hizmetler vermiş olan Ergüçlü, mesleğindeki başarısı ve insan sevgisiyle kalplerimizde yaşayacaktır.

Ergüçlü’nün vefatı Kıbrıs Türk medyasının olduğu kadar Kıbrıs Türk Halkı’nın da önemli bir kaybıdır.

Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesi, tüm sevenleri ve Kıbrıs Türk medyasına başsağlığı dilerim.”

15/08/2023 12:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: hakan dinçyürek, süleyman ergüçlü
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.