Sağlık Bakanı Dinçyürek, Firdevs İslamoğlu için taziye mesajı yayımladı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, hayatını dün kaybeden başhemşire Firdevs İslamoğlu'na Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenleri ve sağlık camiasına başsağlığı diledi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek’in İslamoğlu’nun vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajı şöyle:

“Meslek hayatı boyunca pek çok kişinin hayatına dokunmuş, yardımsever olmasının yanında Kıbrıs Türk halkının en zorlu yıllarında cesur kişiliğiyle öne çıkmış, ülkemize hemşireler yetiştirmiş değerlerimizden biri Firdevs İslamoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kendisine Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenleri ve sağlık camiasına başsağlığı dilerim.”