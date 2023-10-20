Sağlık Bakanı Dinçyürek, İstanbul’da 9. Tıp Dünyası Kurultayı'na katılarak konuşma yaptı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, İstanbul'da düzenlenen 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’na katılarak konuşma yaptı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödül Töreni, "Sağlıkta Yapay Zekâ" ana temasıyla 19-22 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Birçok ülkenin sağlık bakanları, bilim insanları, akademisyenleri ve sağlık sektörü paydaşlarını buluşturan 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşan Dinçyürek konuşmasına, Gazze’deki hastane saldırısını kınayarak başladı.

Dünyada teknolojinin hızla geliştiğine, sağlık sektörünün de özellikle bilişim ve yazılım alanında dünyadaki yeniliklerden nasibini aldığına dikkat çeken Dinçyürek, insan yaşamının birçok alanında kullanılan dijital teknolojilerin, sağlık ve sağlık hizmetleri alanlarını da etkileyerek, hizmet kalitesini artırmak, iş verimliliğini yükseltmek ve güvenli bir hizmet arzı oluşturmak gibi olanaklar sağladığını aktardı.

Dinçyürek şöyle devam etti:

“Bu kapsamda ilk kez gerçekleştirilecek olan Doktora Konsorsiyumu etkinliğinde ‘Sağlıkta Yapay Zekâ’ ana teması ile genç araştırmacıları bir araya getiren ve alanın uzmanları ile etkileşimde bulunmalarını sağlayan toplantıların yapılması büyük önem taşımaktadır.

İçinde bulunduğumuz kurultayda yeni bilimsel araştırmalar ışığında yeni ufuklar ve yol haritaları ortaya çıkacaktır.

Buradan çıkacak sonuçlar bizlere önemli bir örnek teşkil edecektir. Bu kurultayın hem bilimsel anlamda hem de ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi anlamında ciddi katkılar sağlayacağına inancım tamdır.

Sözlerime son verirken başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca, çeşitli ülkelerden katılan sağlık bakanları, bilim insanlarını, akademisyenleri ve sağlık sektörü paydaşlarını bir araya getiren kurultayda sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu bir kez daha dile getirmek isterim.

9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nın hayırlara vesile olmasını diliyor, katkı veren herkese teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”