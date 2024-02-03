Sağlık Bakanı Dinçyürek, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekti

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, kanserle mücadele ve erken teşhisin önemine dikkat çekti. Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Erken Tanı Kanser Tarama Merkezi'nde yürütülen çalışmalara değinerek, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri taraması, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri taraması ve 50-74 yaş arası kadın ve erkeklere kalın bağırsak taraması uygulandığını ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Dinçyürek, erken teşhisin kanserle mücadelede kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, "Sağlık Bakanlığı olarak yürütülen programlarla halkımızın kanserle mücadelesini destekliyoruz" dedi.

Dinçyürek, Dünya Kanser Günü'nün, kanserle mücadelede farkındalığı artırmak ve toplumu bilinçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, halkı düzenli sağlık taramalarına katılmaya ve sağlıklarını korumaya davet etti.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, günümüzde kanser tanı ve tedavisinde kaydedilen büyük ilerlemelere rağmen, halk sağlığı açısından önemli bir sorun haline geldiğini ifade etti.

Dinçyürek, çevresel ve genetik faktörlere bağlı olarak gelişen kanserlerin önemli bir kısmının tütün kullanımı, alkol tüketimi, fazla kilolu veya obez olma, ve enfeksiyonlara maruziyet gibi çevresel etkenlerle ilişkilendirildiğini belirtti. Bu bağlamda, bu faktörlerin engellenmesiyle günümüzde kanserin yüzde 30-yüzde 50 oranında önlenebileceği bilgisini paylaştı.

Bakan Dinçyürek, özellikle önlenebilir kanser türlerine odaklanmanın, taramalarla ölümün engellenebileceği ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine büyük katkı sağlayabileceği konusuna vurgu yaparak, korunma stratejileri açısından daha da önemli hale geldiğini belirtti