Sağlık Bakanı Dinçyürek Lefkoşa hastanesini ziyaret etti

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28/12/2023

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Sağlık Bakanı Dinçyürek Lefkoşa hastanesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yeni yıl ziyaretleri kapsamında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dinçyürek, servisleri ziyaret ederek hasta ve  sağlık personelinin yeni yılını kutladı.

Dinçyürek Hastanede yaptığı açıklamada, 2024'de Nalbantoğlu Hastanesi'nde var olan eksikliklerin giderilmesi için çalışmaya devam edeceklerini, gerek hekim kadrosu, gerek tıbbi cihaz ve donanım gerekse fiziki alt yapısının güçlendirilmesi için gerekli tüm adımların atılacağını vurguladı.

Dinçyürek, yeni yılın tüm halka, hastalara ve sağlık çalışanlarına huzur, mutluluk ve sağlık getirmesi dileğinde bulundu.

28/12/2023 17:32
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TAGS: Sağlık Bakanı Dinçyürek Lefkoşa hastanesini ziyaret etti
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