Sağlık Bakanı Dinçyürek: Obezite dünya çapında hızla yayılıyor

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, obezitenin dünya genelinde hızla arttığını belirterek, bu durumun ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.

Dünya Obezite Günü nedeniyle açıklama yapan Bakan Dinçyürek, 1980’lerden bu yana yetişkinlerde, gençlerde ve çocuklarda obezitenin hızla arttığını ifade ederek, bunun “küresel bir salgın” olarak nitelendirildiğini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, obeziteyi vücutta aşırı veya anormal yağ birikimi olarak tanımladığını belirten Dinçyürek, vücut kütle indeksi (VKİ) 30 kg/m2’den fazla olanların obez, VKİ 25 ile 29,99 kg/m2 arası olanların ise aşırı kilolu olarak tanımlandığını ifade etti.

Aşırı kilo ile hastalık ve ölüm arasındaki bağlantının bilindiğini kaydeden Dinçyürek, obeziteye bağlı ölüm nedenlerinin başında kardiyovasküler sistem hastalıklarının geldiğini belirtti. Bakan Dinçyürek, ayrıca obezitenin tip 2 diyabet (şeker hastalığı), hipertansiyon, inme, kanser ve iskelet sistemi hastalıklarına da neden olabileceğine dikkat çekti.

“Ülkede yüzde 70,8 aşırı kilolu veya obez”

Obezitenin dünyada en büyük sağlık sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığının 2022-2023 yılları arasında 18 yaş üstü 4 bin 388 kişiye yapılan “Hipertansiyon, Diyabet ve Böbrek Hastalıkları Taraması” sonucuna göre, katılımcıların yüzde 33,8’inin obez, yüzde 37’sinin ise aşırı kilolu olduğunu belirtti. Dinçyürek, bu sonuçlara göre, ülkenin yüzde 70,8’inin aşırı kilolu veya obez olduğunu kaydetti.

Dünya ve toplumsal düzenin değişmesinin, obezitenin artışındaki etkisinin büyük olduğunu ifade eden Dinçyürek, çalışma koşullarının dinlenme için imkân vermemesi ve sağlıklı beslenmenin ekonomik olarak daha zor hale gelmesiyle daha kolay erişilebilen kalorisi fazla, işlenmiş ve sağlıksız gıdaların tüketilmesine yönelim olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, bununla birlikte fiziksel aktivitenin azalması ve ekran karşısında geçirilen zamanın artmasının da obeziteyle ilişkilendirildiğini kaydetti.

Sağlıklı bir yaşam için beslenme şekline dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Dinçyürek, ayrıca günlük beslenmede önerilen su miktarının tüketilmesi ve aktif yaşamın desteklenmesinin sağlıklı yaşamın tamamlayıcısı olduğunu vurguladı.