Sağlık Bakanı Dinçyürek: Sağlık altyapısında önemli gelişmeler Üstel’in kararlı tutumu sayesinde kısa sürede hayata geçirildi

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, ülkenin sağlık altyapısında önemli gelişmelerin Başbakan Ünal Üstel’in kararlı tutumu sayesinde kısa sürede hayata geçirildiğini belirtti.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dinçyürek, Üstel’in yarım kalan projelerin tamamlanması konusunda gösterdiği kararlılığın çalışmalarını daha da güçlendirdiğini vurguladı.

Dinçyürek, "Başbakanımız Ünal Üstel, yarım kalan projelerin tamamlanmasında son derece kararlı bir duruş sergiliyor. Bu kararlı duruşu bakanlık olarak arkamızda hissediyoruz ve bu, son derece önemlidir. Son iki yılda tamamlanan pek çok proje, Sayın Başbakanın bu kararlı duruşu ve iradesi sayesinde gerçekleşmiştir." dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana Başbakan Üstel’in desteğiyle üç yeni hastane, dört yeni poliklinik ve devlet laboratuvarı projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Dinçyürek, "Bir Sağlık Bakanı olarak şahsım, bakanlığım ve halkım adına kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Kurultay sonrası iktidarlarının daha da güçleneceğini ve 2027 yılına kadar sağlık alanında birçok büyük projeye daha imza atacaklarını belirten Dinçyürek, ülkenin sağlık sektörünün istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğini söyledi.