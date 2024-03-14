Sağlık Bakanı Dinçyürek: Sağlıkta önemli adımlar atmaya devam edeceğiz

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, sağlıkta 2024 Yılı’nın 2023’ten daha güzel geçeceğini, 2025’in de 2024’ten daha güzel olacağını söyledi

BRT Canlı Yayını’nda 14 Mart Tıp Haftası çerçevesinde soruları yanıtlayan Dinçyürek, sağlıkta gelişimi yakalama adına önemli adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti. Karpaz’dan Yeşilırmak’a tüm sağlık merkezilerindeki geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını anlatan Dinçyürek, Girne’de yeni hastanenin yakında biteceğini, Güzelyurt Hastanesi ihalesine de kısa zamanda çıkılacağını söyledi.

Dinçyürek, 2024 Yılı’nda 20 Yeni Ambulans hedefini adım adım hayata geçireceklerine inandıklarını ifade eden Dinçyürek, 750 Milyon TL’lik ilaç ihalesinin de hazır olduğunu vurguladı. Gazimağusa Hastanesi’e kardiyoloji merkezi kurulmakta olduğunu belirten Dinçyürek, Lefkoşa ve Gazimağusa Hastanesinde sağlık hizmetini eşitlemek istediklerini kaydetti Dinçyürek, kısa, orta ve uzun vadeli programlarla sağlıkta, insana daha kaliteli hizmet vermeyi temel amaç olarak belirlediklerini, bunun için sağlıkta ilgili tüm taraflarla diyalog içinde çalışmak istediklerini sözlerine ekledi