Sağlık Bakanı Dinçyürek, Salih Miroğlu’nu andı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Salih Miroğlu’nun 19. ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dinçyürek mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dr. Salih Miroğlu’nu vefatının 19’uncu yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Dr. Miroğlu, Kıbrıs Türk siyasetinde uzlaşının ve hoşgörünün en güzel örneklerinden biriydi. Aramızdan zamansız ayrılan Miroğlu, başta siyaset, tıp ve spor camialarında verdiği hizmetlerle ülke tarihinde önemli izler bırakmıştır. Özelde UBP’ye, genelde ise ülkesine yaptığı katkılarla hatıralarımızda yaşamaya devam etmektedir.

“Görev aldığı her kademede ve parti içerisindeki siyaset anlayışı ile Dr. Salih Miroğlu hepimiz için örnek teşkil etmektedir. Kıbrıs Türk toplumuna uzun yıllar hizmet eden bu değerli devlet adamımızı ölüm yıl dönümünde bir kez daha saygı ve özlemle anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum.”