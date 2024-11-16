Sağlık Bakanı Dinçyürek, TC Sağlık Bakanı Memişoğlu ile bir araya geldi

10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödül Töreni’ne katılmak üzere İstanbul’da bulunan Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile görüştü.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Memişoğlu ile yapılan görüşmede mevcut yürürlükte olan anlaşmalar ve ortak olarak yürütülen projeler ele alındı. Güncel ihtiyaçlara ilave olarak orta vadeli yatırım ve işbirlikleri gündeme getirildi.

Kısa bir süre sonra yeniden bir araya gelinerek istişare edilen konuların neticelendirilmesi hususunda hem fikir olundu.

Görüşmenin sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.