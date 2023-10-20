Sağlık Bakanı Dinçyürek, Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüştü

9.Türk Tıp Dünyası Kurultayına katılmak üzere İstanbul'da bulunan Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüştü.

Yapılan görüşmede iki ülke arasında imzalanan sözleşmeler ve eylem planlarına atıfta bulunarak proje bazlı karşılık değerlendirmelerde bulunuldu ve ortak projelerin ileriye götürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Bakan Koca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda yer alması nedeniyle büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Bakan Dinçyürek'in bakanlık görevinin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında olduklarını belirten Bakan Koca, KKTC ile herzaman işbirliği içinde olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Önümüzdeki 2 yılı kapsayan sağlık eylem planının önemine işaret eden Bakan Dinçyürek, her zaman diyalog içerisinde olacaklarını kaydetti.

Bakan Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı himayelerinde TC Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen kurultaya katılmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, nazik davetleri nedeniyle Bakan Koca'ya teşekkürlerini iletti.

Bu kurultayın aynı zamanda katılım gösteren diğer ülkelerin Sağlık Bakanları ile görüşme fırsatı verdiğini belirten Bakan Dinçyürek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmemize olan katkılarına vurgu yaptı.

Görüşmenin sonunda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında 2023- 2025 yıllarında işbirliğine dair eylem planı imzalandı.