Sağlık Bakanı Dinçyürek'in, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Mesajı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, KKTC'nin bağımsızlığı ve özgürlüğünün, vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizin ve mücadele eden gazilerin kutsal emanetiyle mümkün olduğunu vurguladı.

Dinçyürek, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, 21 Aralık 1963’te “Kanlı Noel” olarak tarihe geçen acı olaylarda şehit düşen Kıbrıs Türklerini rahmetle andı. Bu kara günün, Rum-Yunan ikilisinin saldırılarıyla masum Kıbrıs Türklerinin katledildiği, binlercesinin göçe zorlandığı ve insanlık dışı zulümler yaşadığı unutulmaz bir dönüm noktası olduğpunu belirten Dinçyürek, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve özgürlüğü, vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizin ve mücadele eden gazilerimizin kutsal emanetiyle mümkündür. Bu mücadelede, Anavatan Türkiye’nin desteği ve Kıbrıs Türk halkıyla omuz omuza verdiği dayanışma, bağımsızlık ve egemenliğimizin en önemli güvencesi olmuştur.

Geçmişi unutmadan, bağımsızlığımıza ve egemenliğimize sahip çıkmak en büyük görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. “