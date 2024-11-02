Sağlık Bakanı Dinçyürek’ten Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi’ndeki Olayla İlgili Açıklama

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi’nde yaşanan üzücü olay sonrası yaptığı açıklamada, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ve toplum sağlığını koruma sorumluluğunun bilincinde olduklarını belirtti.

Bakan Dinçyürek, sürecin tüm paydaşlarla bilgi paylaşımı amacıyla örgütlü sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek değerlendirildiğini aktardı. Hemşire sendikalarının da toplantıya davet edildiğini, ancak toplantı saatinin belirlenememesi nedeniyle henüz bir araya gelinemediğini ifade eden Dinçyürek, bu görüşmenin en kısa sürede yapılması için çaba gösterildiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının özverili çabalarının değerine vurgu yapan Dr. Dinçyürek, yaşanan olayın çalışanların moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyebileceğini belirterek, sürecin etkin bir şekilde yönetilmesinin önemine dikkat çekti. Ailelerin doğru bilgilere ulaşması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve alınmaya devam edeceğini belirtti.

Yaşamını yitiren bebeğe Allah’tan rahmet dileyen Dr. Dinçyürek, tedavi gören diğer bebeklerin sağlıklarına kavuşmaları için tüm çabanın gösterildiğini söyledi. Sağlık Bakanı, yaşanan olayda ihmali ve sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesi için adli sürece tam destek verileceğini ve işbirliği içinde olunacağını vurguladı.

Bakan Dinçyürek, sağlık çalışanlarının özverili çabalarını takdirle karşıladıklarını yineleyerek, şeffaflık ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerini kamuoyuna saygıyla duyurdu.