Sağlık Bakanı Dinçyürek’ten yeni yıl mesajı

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31/12/2024

Sağlık Bakanı Dinçyürek’ten yeni yıl mesajı

 

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, göreve başladıklarından bu yana, sağlık hizmetlerini daha erişilebilir ve kaliteli hale getirmek için çalıştıklarını belirten Dinçyürek, “Altyapımızı modernize ettik, koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve teknolojiyi sağlık sistemimize entegre ederek geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilmek önceliklerimiz arasında yer aldı” dedi.

2025 yılında da sağlık sistemimizi güçlendirmek ve vatandaş odaklı projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini kaydeden Dinçyürek “Yeni yılın başta sağlık çalışanlarımıza ve tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim” ifadelerini kullandı.

 

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TAGS: Sağlık Bakanı Dinçyürek’ten yeni yıl mesajı
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