Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lapta Belediyesi'ni ziyaret etti
19/01/2021
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Alsancak Belediye Naşkanı Fırat Ataser, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve Lapta Sağlık Ocağı sorumlu hekimi Dr. Dilek Büyük Lapta Belediyesi’nde bir araya geldi.
Bakan Pilli, toplantıda son günlerde özellikle Girne, Lapta ve Alsancak'ta artan vakalar sebebi ile bölgede alınan önlemler konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Toplantıda temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusuna tüm halkımızın dikkat göstermesi gerektiğine dikkat çekildi.