Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı

Ünal Üstel'in mesajı şöyle:

Tüm İslam dünyası için büyük anlam ve değer taşıyan Ramazan Bayramı’nı ülkemizde de kutlamaya hazırlanıyoruz. Bir aylık ramazan süresi boyunca idrak edilen iyilik, güzellik ve insani değerlerin ön plana çıkması, bayramın toplumsal birlik ve berberlik içinde geçirilmesini en kalbi duygularımla temenni ederim.

Bayramların en güzel yanı, insanların birbirleri ile bütünleşmesine, aile içi ve toplumsal bağların güçlenmesine olanak sağlanmasıdır.

Bu kıymetli zamanların değerini çok iyi bilmeli, günlük hayatın koşuşturmasıyla vakit ayıramadığınız dost, akraba ve yakınlarımızla bayramın güzelliğini, bu kez pandeminin yarattığı olumsuz koşullarını unutmadan yaşamalıyız.

Bayramların özünde yatan sevgi, saygı, hoşgörü, paylaşma ve dayanışma gibi insani değerlerin hissedilerek, yoksul ve muhtaç durumda olanların hatırlanmasıdır.

Bu yıl idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı’nı bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyada yaşanan ve ülkemizde de hissedilen küresel salgının gölgesinde yaşamak zorunda olduğumuz malumunuzdur.

Bu küresel salgın krizi ve Covid-19 salgının getirdiği olağanüstü koşullar elbette olağanüstü önlem gerektirmektedir.

Unutmamalıyız ki, gerekli hassasiyeti göstermeden hasta olmak, hastalıktan sonra iyileşmekten çok daha iyidir.

Dolayısıyla bu bayramda sevdiklerimize karşı göstereceğimiz ilgilin en değerlisi Covid-19 kurallarına bağlı kalmaktır.

Bugün alınan tedbirlerin sevimsizliği, sıkıcılığı çok daha sağlıklı, çok daha huzurlu ve aydınlıkta yaşanacak yarınlarımızın habercisi olarak görünmelidir.

Geçmişte yaşadığımız zor dönemlerde olduğu gibi, halkımızın fedakarlığı, Anavatan Türkiye’nin yardımları ile bu zor günleri de birlik, beraberlik ve engin hoşgörü içinde aşacağımıza olan inancımı yineler, Ramazan Bayramı’nın sağlık, huzur ve esenlik içinde geçmesini diler, tüm halkımızın, Anavatan Türkiye’nin ve tüm İslam dünyasının bayramını yürekten kutlarım.

Bu habere tepkiniz:



12/05/2021 15:41