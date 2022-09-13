Sağlık Bakanı Gürçağ, Memur-Sen’i kabul etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Manga, sendika olarak sağlık alanındaki ihtiyaçlara duyarlı olduklarını, bu anlamda Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi Göğüs Servisi'ne yedi adet buhar cihazı bağışladıklarını, bu nedenle ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Manga, sendika olarak Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne de el işlerinde kullanılmak üzere atölyelerine bağışta bulunduklarını belirtti.

Bakan Altuğra, sağlığa yapılan katkının topluma yapılan en önemli katkı olduğunu belirterek, el birliği içerisinde birçok eksikliğin tamamlanabileceğini, bu anlamda sendikalar ve sivil toplum örgütleri ile dayanışma ve yardımlaşmanın büyük önem taşıdığını kaydetti.

Yaptıkları duyarlı bağışlar nedeniyle Memur-Sen Başkanı ve Yönetim Kurulu'na teşekkürlerini ileten Bakan Altuğra, yapılan her bağışın önemlibir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

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13/09/2022 13:29