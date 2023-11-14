Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, dünyanın gözü önünde yıllarca insanlık dışı saldırı ve baskılara maruz kalan Kıbrıs Türk halkının, esarete boyun eğmemek için Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’ın liderliklerinde ortaya koyduğu onurlu mücadelesi sonrasında elde ettiği bağımsızlığını, kendi hür iradesiyle 15 Kasım 1983’te kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle güvence altına aldığını söyledi.

Dinçyürek, 15 Kasım1983’ün Kıbrıslı Türklerin siyasi yaşamının önemli bir dönüm noktası ve mücadelesini devlet olgusuyla dünyaya ilan edildiği en önemli gün olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Hakan Diçyürek, KKTC’nin 40. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dinçyürek mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türkleri olarak Anavatanımızla birlikte bugüne kadar göstermiş olduğumuz tavır ve girişimlerimizle barış, huzur ve güven içinde bağımsız yaşamaktan başka arzumuz olmadığını birçok kez ortaya koymamıza rağmen uluslararası alanda hak ettiğimiz yere maalesef ulaşamadık.

Verdiğimiz tüm çabaların sonuçsuz kalmayacağına ve KKTC’nin dünya kamuoyunda hak ettiği yeri alarak küresel ve bölgesel alanda daha etkin roller üstleneceğine içtenlikle inanmaktayız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. kuruluş yıldönümünde tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyor, bu mutlu günlere ulaşmamız için canlarını feda eden şehitlerimizin, ebediyete intikal etmiş gazilerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.”