Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek: Cumhuriyet, Türk istiklal mücadelesinin eşsiz bir ürünüdür

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, “Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Türk gençliğine ve Türk milletine en büyük emaneti olan 'Cumhuriyet', Türk istiklâl mücadelesinin eşsiz bir ürünüdür.” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Dinçyürek yayımladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yüce Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlığımızın simgesi olan Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünü kutlamanın gururunu, coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Türk gençliğine ve Türk milletine en büyük emaneti olan ‘Cumhuriyet’, Türk istiklal mücadelesinin eşsiz bir ürünüdür.

Türkiye Cumhuriyeti gelişerek, büyüyerek, ayakta dimdik durmakta, 100 yıl önce olduğu gibi, birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyet’e, bugüne kadar kazanılan tüm değerlere birlikte sahip çıkılmaktadır.

Kıbrıs Türk halkı da Türk ulusunun onurlu mücadelesini desteklemiş, Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte Atatürk ilkelerini benimsemiştir. Halkımız, bu çağdaş ve lâik değerler doğrultusunda ilerlemeye devam edecektir.

Aziz Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun kahraman silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz gönül borcu, saygı ve rahmetle anıyorum.”