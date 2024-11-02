Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, hemşire örgütlerinin eleştirilerini yanıtladı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nde yaşanan üzücü olay gibi hassas durumlarda kimseyi zan altında bırakmamak, her bireyin haklarını korumak ve sürecin adil bir şekilde sürdürülmesini sağlamak için azami dikkat gösterdiklerini vurguladı.

Dinçyürek, yaşanan bu vahim olayın oluşmasında ihmal ve sorumluluğu olan kişi veya kişilerin tespiti hususunda sonuna kadar adli sürece destek vereceklerini, iş birliği içerisinde olacaklarını kaydederek “Bu konuda kararlıyız.” dedi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yazılı açıklamayla, hemşire örgütlerinin eleştirilerini yanıtladı.

Bakan Dinçyürek, “Sağlık Bakanlığı olarak, toplum sağlığını koruma ve sağlık çalışanlarımızla dayanışma içinde olma sorumluluğumuzu yerine getirmekteyiz.” diyerek Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nde yaşanan üzücü olay sonrası, süreci en şeffaf şekilde yürütmek, kamuoyunu ve ilgili paydaşları bilgilendirmek amacıyla örgütlü sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini kaydetti.

-“Hemşire örgütleriyle de görüşeceğiz”

Bu toplantılarda, mevcut durumun değerlendirilmesi ve bilgi paylaşımı yapıldığını; hemşire örgütlerinin de toplantıya davet edildiğini ancak toplantı saatinin belirlenememesi nedeniyle henüz bir araya gelinemediğini ifade eden Dinçyürek, bu görüşmenin en kısa sürede gerçekleştirilmesi için çabalarının sürdüğünü bildirdi.

Dinçyürek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle belirtmek isteriz ki, sağlık çalışanlarımızın özverili çabaları ve bu süreçteki gayretleri toplumumuz adına büyük bir değere sahiptir. Yaşananlar çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu zedeleyebilecek nitelikte olup, bunu engellemek için sürecin etkin şekilde yönetilmesi kaçınılmazdır. Ailelerin de bu süreçte en doğru bilgilere ulaşması için gerekli tedbirlerin alındığı ve alınmaya devam edeceği hususunda kamuoyunun bilgisine sunarız.

Hayatını kaybeden bebeğimiz için Allah’tan rahmet diler, tedavi görmekte olan diğer bebeklerimizin sağlıklarına kavuşmaları için gereken tüm çabayı sarf etmekte olduğumuzu vurgulamak isteriz. Sağlık Bakanlığı olarak bu tür hassas durumlarda kimseyi zan altında bırakmamak, her bireyin haklarını korumak ve sürecin adil bir şekilde sürdürülmesini sağlamak için azami dikkat gösterilmektedir. Daha önce de kamuoyuna açıklamış olduğumuz gibi yaşanan bu vahim olayın oluşmasında ihmal ve sorumluluğu olan kişi veya kişilerin tespiti hususunda sonuna kadar adli sürece destek vereceğiz, iş birliği içerisinde olacağız. Bu konuda kararlıyız.

Bu vesileyle, sağlık çalışanlarımızın özverili çabalarını takdirle karşıladığımızı yineler, şeffaflık ve toplumsal sorumluluk bilinciyle üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.”