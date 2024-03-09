Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’ten, Tuncer Arifoğlu için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Tuncer Arifoğlu'nun vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Dinçyürek mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşamı boyunca ülkemize çeşitli kademelerde önemli hizmetler veren, Ulusal Birlik Partisi kurucularından, değerli büyüğümüz, abimiz Tuncer Arifoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hizmetlerini ve devletine katkılarını asla unutmayacağımız, Tuncer Arfioğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”