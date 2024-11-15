Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde mamasına su yerine saf alkol verilmesiyle hayatını kaybeden 20 günlük Mihrimah bebeğin annesi Güneş Dilek Tekin “Sağlık Bakanı hala konuşmuyor, cenazemize bile gelmedi” diye isyan etti

‘Alkollü mama’ skandalında bebeğini kaybeden anne Güneş Dilek Tekin soruların cevapsız kaldığını söyledi isyan etti.

Skandal olayda adı geçen doktorların hala nasıl görevde olduğunu sorgulayan anne, Bakanın kendilerine açıklama yapmadığını söyledi

Yoğun bakımda bebeğinin cansız bedenini gören anne Tekin, “Hiçbir monitör ötmüyordu bütün bebekler uyuyordu” dedi.

SORULAR CEVAPSIZ KALDI

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde geride bıraktığımız ay meydana gelen ‘alkollü mama’ skandalında birçok soru cevapsız kaldı.

5 sağlık çalışanının teminata bağlandığı olayın ardından entübe edilen bebeklerin üçü taburcu olurken tedavisi süren üç bebeğin sağlık durumunun ne durumda olduğu bilgisi paylaşılmadı. Bebeğini kucağına alamadan toprağa veren gözü yaşlı anne Güneş Dilek Tekin (Toymuradov) sorularına cevap almak için Sağlık Bakanlığı’nın kendileri ile muhatap olmasını beklediklerini söyledi. Bebeğinin öldüğünü Cumartesi akşam öğrendiğini anlatan gözü yaşlı anne, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı.

“HEMŞİRE ODADAN ODAYA KOŞUYORDU”

Erken doğum sonrası bebeklerini hep kuvözde gördüğünü, 16 Ekim’de Mihribah bebeğin makineden ayrılarak emzik bile aldığını anlatan anne, 26 Ekim tarihinde gelen telefonla hastaneye koştuklarını anlattı. Acılı anne, “Hastaneye gittiğimizde 10 dakika bekledik, bir hemşire elinde içinde kan olan 5-6 tüp tutuyordu bizi görünce uzaklaştı. Yoğun bakım kapısından üç doktor çıktı yüzleri asıktı anladım ve sakın o cümleyi söylemeyin dedim uzaklaştılar. Bebeğinizi görebilirsiniz dediler önce eşim girdi dayanamadım bende girdim. Bir hemşire odadan odaya koşuyordu panikti ve monitörler ötmüyordu bütün bebekler uyuyordu” dedi.

“ÇOCUĞUNUZ KENDİNİ KURTARMAMIZA FIRSAT VERMEDİ”

Anne Tekin, bebeklerinin kuvözde mosmor yattığını yeni ölmediğinin belli olduğunu kaydederek, doktorun kendilerine “bebeğiniz kendini kurtarmamıza izin vermedi, aynı anda diğer bebeklerde fenalaşınca onlara yöneldik” açıklaması ile yıkıldıklarını söyledi. Türkiye’den gelecek olan raporu beklediklerini belirten acılı anne, teminatla serbest kalan hemşirelerin kendisine ulaşmasını ve bebeğinin nasıl öldüğünü anlatmasını da istedi. Güneş Dilek Tekin, “Sağlık Bakanı hala konuşmuyor, cenazemize bile gelmedi bize bir açıklama yapmak zorunda ben kabuslarla yatıp kalkıyorum içimi rahatlatacak bir söz bir cümle bekliyorum” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bulunan 7 bebeğin mamalarına su yerine saf alkol karıştırılmıştı.

Olayın ardından 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov, 25 Ekim akşamı yaşamını yitirmiş, 6 bebek de entübe edilmişti.

Yenidoğan ünitesinde çalışan 5 hemşire gözaltına alınmış ardından teminatla serbest bırakılmıştı.