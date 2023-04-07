Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra'dan Dünya Sağlık Günü mesajı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, halkın en iyi ve kaliteli sağlık hizmetini alabilmesi için üreterek çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Ülke genelindeki hastane ve sağlık birimlerinin alt yapı eksiklerinin giderilmesine, fiziki şartlarının daha modern bir yapıya kavuşturulmasına yönelik düzenlemelerin süratle hayata geçtiğini belirten Altuğra, sağlık altyapısı ve doktor kadrolarını güçlendirmek için ihtiyaç duyulan branşlarda kadroların da genişletildiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Her şeyin başının sağlık olduğun kaydeden Altuğra “önce insan” ilkesi ile gece gündüz özveri ile çalışan tüm hekimlerin, sağlık hizmetlerinin her alanında fedakarca çalışan tüm sağlık personelinin dünya sağlık günün kutladı.

Altuğra mesajında şunları kaydetti:

“Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından her yıl 7 Nisan günü Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır. DSÖ’nün öncelikli gördüğü konularda dünya genelinde farkındalık yaratmak üzere kutladığı Dünya Sağlık Günü’nün 2023 yılı için sloganı, 'Herkes İçin Sağlık' olarak ilan edilmiştir.

1948’de dünya ülkeleri bir araya gelerek sağlığı geliştirmek, dünyayı güvende tutmak ve savunmasız kişilere hizmet etmek için DSÖ’yü kurmuştur. Böylece herkesin, her yerde en yüksek sağlık ve esenlik düzeyine ulaşabilir olması hedeflenmiştir. 7 Nisan 2023, son yetmiş yılda yaşam kalitesini iyileştiren halk sağlığı çalışmalarına tekrar bakmak, aynı zamanda günün ve yarının sağlık sorunlarının üstesinden gelmek ve gerekli eylemleri motive etmek için bir fırsattır.

Sağlık, evrensel bir kavram olmakla birlikte doğuştan gelen temel bir haktır. Sağlık ile ilgili temel kavramların öneminin fark edilmesi hem sağlık sistemimiz hem de yapılacak sağlık politikaları için büyük bir önem arz etmektedir.

Sağlık, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde ve korunmasında özel bir öneme sahiptir. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi kişinin öncelikle kendi sağlığına sahip çıkması ve sağlık bilincini geliştirmesi ile mümkün olduğu unutulmamalıdır.

Ülkemizde sağlık hizmetleri koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri ve rehabilite edici sağlık hizmetleri olarak faaliyet göstermektedir.”

Bu habere tepkiniz:



07/04/2023 18:43