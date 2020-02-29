Sağlık Bakanı: Önümüzdeki hafta acil servisi açacağız

Başbakan Ersin Tatar ile Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana gelen yangınla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Pilli KKTC’nin büyük bir felaket yaşadığını dile getirerek, yangında müdahale eden sağlık personeline, askere, polise, itfaiye, sivil savunma ekiplerine teşekkür etti,

“Çok yoğun şekilde çalışıldı. Hastalar kısa sürede tahliye edildi” açıklamasında bulunan Pilli, kamu ve özel hastanelere sevk edilen 103 hastanın durumunun iyi olduğunu söyledi, “Herhangi bir acil durum yok” dedi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yangının da çıktığı ana binada şu an hasta olmadığını belirten Pilli, temizlik çalışmalarının hafta sonu da devam edeceğini kaydetti.

Pilli, “Hastanemiz çok kısa bir sürede hizmete girecek. Belli bölümler haricide hastane belki önümüzdeki hafta açılabilecek. Çalışmalar sürüyor” dedi.

Bakan Pilli, sigortanın dumandan etkilenen servislerin tamir edeceğini beyan ettiğini, dumandan etkilenmeyen bölümlerin de Maliyenin ve belediyelerin katkısıyla yenileneceğini söyledi.

Acil servis ile ilgili bir soru üzerine Sağlık Bakanı, “Muhtemelen önümüzdeki hafta acil servisi açacağız” dedi.

Bakan Pilli, sağlık hizmetinin aksamadığı servisleri de “göğüs hastalıkları, enfeksiyon, onkoloji, diyaliz, psikiyatri ve diş” olarak aktardı,

Güney Kıbrıs yönetiminden gelen yardım taleplerinin hatırlatılması üzerine Pilli, “Özel ve kamu hastanelerimizle bu sorunun üstünden gelebildik, süreci çok iyi yönettik diye düşünüyorum. Teşekkürlerimizi ilettik” dedi.

Sağlık Bakanı Pilli konuşmasında hastanedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, bunun için Türkiye’den teknik bir heyetin KKTC’ye geleceğini, çalışmalar tamamlanınca kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

Pilli, hastanede kimyasal bir kalıntı olmadığını da açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar da, yangından sonra oluşturulan kriz masasının çalışmaları başarıyla yürüttüğünü kaydederek, “Kriz iyi bir şekilde yönetildi” dedi.

Hasarın özellikle hastanenin ikinci katta olduğunu söyleyen Tatar, “Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Maliye Bakanı’na gerekli talimatı verdim. Belki başka kalemlerin iptal edip hastaneye aktarabiliriz” dedi.

Başbakan, tüm hastalar tahliye edildiğini, bunun hastanenin tadilatı bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini kaydeden Tatar, “Maliye Bakanı’na gerekli kaynağı bulalım, burayı pırıl pırıl halkımıza layık bir noktaya getirilelim’ dedim” şeklinde konuştu.

Tatar, “Bu hastane hepimizindir, Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler vermiştir. Vermeye de devam ediyor. Burada bir an önce çağdaş bir ortam yaratmak hepimizin görevi” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ve TC Sağlık Bakanı’nın KKTC’ye gelerek 500 yataklı donanımlı bir hastanenin yapılacağını müjdelediğini de anımsatarak, “Bu proje başladı. Türkiye katkıyı vereceğini açıkladı ama bu zaman alacak. Yeni hastanenin ne zaman biteceği net değil. Nalbantoğlu’nun çağdaş hale getirilmesi bir ihtiyaç” şeklinde konuştu.

29/02/2020 10:08