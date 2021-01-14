Sağlık Bakanı Pilli: AB üzerinden gelecek aşıların yüzde 30'u hakkımız

Haber Kıbrıs canlı yayınında konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli AB üzerinden gelecek aşıların yüzde 30'unda hak sahibi olduğumuzu söyledi.

Bakan Pilli, iki toplumlu sağlık komitelerinin aşı konusunda çalışmalarını yaptığını at yapı ve ğitim çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Bakan Pilli şöyle konuştu: "İki devlet vardır. Kıbrıs cumhuriyetinden doğan haklarımızdan dolayı AB üzerinden gelecek aşıların yüzde 30’una sahibiz AB direk olarak bize ulaştırmalıdır. Ülkeler ve insanlar bu aşılara ulaşmalıdır. Gerek para gerek yardımla alınabilir. Rum tarafı aşı ve sağlık üzerinden siyaset yapıyor."

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14/01/2021 09:12