Sağlık Bakanı Pilli dünkü vakalara ilişkin detaylar paylaştı

Sağlık Bakanı Ali Pilli dün saat 17.00’den sonra KKTC'de 10 yeni vaka daha tespit edildiğini açıkladı.Bakanı Pilli, yeni tespit edilen vakaların yarısının temaslı, yarısının da yerel vaka olduğunu söyledi. Yerel vakaların attığına dikkat çeken Pilli “biz bunu kaldıramayız, herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor” dedi.

Pilli, bu saatten itibaren herkes yanından geçen kişinin Covid-19 olduğunu düşünerek hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak “Meyhanelerde kucak kucağa oturmaya devam ederse insanlar Rum tarafından beter olacak” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli dünkü vakalara ilişkin detaylar paylaştı:

-Casino çalışanı (Girne)

-Dönercide garson (Lefkoşa)

-Öğrenci (Girne- Doğa Koleji)

-19 Mayıs Türk Maarif Koleji'ndeki öğretmenin eşi (Girne)

- Öğrenci (Dikmen)

-Muhasebe çalışan- GAÜ (Girne)

-YDÜ'de hemşire öğrencisi (Girne)

-1 Dönerci (Lefkoşa)

-Dönercinin annesi, damadı, kardeşi

- hastane temizlik işçisi (Lefkoşa)

-Hastane çalışanının oğlu (Lefkoşa)

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18/12/2020 12:12