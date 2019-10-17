Sağlık Bakanı Pilli: Erken Tanı Hayat Kurtarır

Sağlık Bakanlığı ile İntergaz iş birliğinde, “Meme Kanseri” farkındalık etkinliği düzenlendi.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Talasemia Merkezi’nde saat 10.00’da gerçekleştirilen etkinliğe Sağlık Bakanı Ali Pilli de katılarak konuşma yaptı.

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yetkililerinin de hazır bulunduğu etkinlikte, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nahide Gökçora ile DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bülent Sezgin birer sunum yaptı.

MAYDANOZCU

Temel Sağlık Hizmetleri Koruyucu Sağlık Birimi Sorumlusu Dr. Sevgül Maydanozcu, kanserin tüm dünyada ikinci ölüm sebebi olduğuna işaret ederek, son yıllarda yapılan araştırmalara değindi.

Maydanozcu, kanser yapan bazı genlerin yanı sıra, genetiğin üstünde çalışan bir sistem olduğunu, günlük hayatta yapılan her şeyin “kanser ol, ya da olma” gibi bir uyarı verdiğini söyledi.

Sağlık hizmetleri açısından erken tanının önemine işaret eden Maydanozcu, “Kendimizi korumak için neler yapmalıyız, nasıl önlemler almalıyız bunların iyi öğrenilmesi gerek, eğitim ve bilgi en büyük tedavi” dedi.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nın önemine işaret ettiği konuşmasında, meme kanserinin ülkede ve dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu söyledi.

Meme kanserini yenmek için erken tanının önemini vurgulayan Bakan Pilli, meme kanserinin teşhis ve tedavisinde çok önemli ilerlemeler kaydedildiğini aktardı.

Tanı koymak için kişilerin bilinçli olması gerektiğini, kendi kendine muayene yaparak kişinin kendinde meydana gelen değişiklikleri fark etmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Pilli, özellikle meme kanserinin teşhisinin artık çok kolay olduğunu, vücuda hiçbir zararı olmayan ve çok kolay ulaşılabilen bir ultrasound cihazıyla muayene yapılabileceğini anlattı.

Erken tanıda meme kanserinin neredeyse yüzde yüzlük bir başarı oranıyla tedavi edilebildiğini ifade eden Bakan Pilli, erken tanı halinde diğer kanser türlerinde de tedavi başarısının arttığına dikkat çekti.

Mide ve bağırsak kanserlerinin erken tanıda hemen hemen hepsinin tedavi edilebilir olduğunu aktaran Sağlık Bakanı Ali Pilli, meme kanserine dikkat çekmek için ekim ayında yapılan farkındalık etkinlikleri ile insanların tarama yapmaya yönlendirildiğini söyledi.

Meme kanseri konusunda özellikle 30 yaşından sonra muayeneye başlanması gerektiğini ifade eden Bakan Pilli, ülkede 2012-2016 yıları arasında DAÜ ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Kanser Kayıt Protokolü bulunduğunu, bunu daha ileri taşımak için çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

Ülkede kadınlarda meme ve tiroid kanserinin erkeklerde ise prostat kanserinin en sık görülen kanser türleri olduğunu ifade eden Bakan Pilli, bunların tedavi edilebilir kanserler olduğunu söyleyerek, “Erken tanı hayat kurtarır” dedi.

Bakan Pilli’nin konuşması ardından sunumlara geçildi. Saat 13.00’e kadar ziyaretçilere bilgilendirme broşürleri dağıtılacak.

17/10/2019 13:58