Pilli: 'Hasta bakımı konusunda yasal düzenleme yapılmalı'

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, hasta refakatçilerine yönelik uygulamanın yasal olmadığını, devamının mümkün kılınmadığını belirterek hasta bakımı konusunda yasal düzenleme yapılması gerektiğini aktardı.

Sağlık Bakanı Pilli, yasal zemini olmamasından dolayı konunun çeşitli sorunları da beraberinde getirdiğini kaydetti.

Hastaların mağdur olduğunu, hastanelerde çeşitli sorunlar yaşandığını ifade eden Pilli, hasta refakatçilerinin alacaklarının kaldığını dile geldi.

Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görevli 20 refakatçiden yalnızca 2’sinin kaldığını söyledi.

“Düşünce doğru. Benim daha da güzel düşüncelerim var ama yasal mevzuata uymadan olmaz” diyen Pilli, alt yapı ve yasal mevzuatın yapılması gerektiğine işaret etti.

“Herkes konuşur ama yapmak başkadır” diyen Pilli hasta bakımı konusunda yasal düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi.