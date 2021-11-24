Sağlık Bakanı Pilli, Öğretmenler Günü'nü kutladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, öğretmenlerin pandemi sürecinde görev sorumluluğuyla yüz yüze eğitimin devam ettiği süreçte çocuklara yol gösterdiğini ve okullardaki pandemi kurullarında salgınla mücadelede en önemli paydaşlardan olduğunu kaydetti.

Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Bakan Pilli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceğe en iyi şekilde taşınması, her yönden güçlü bir şekilde gelişim göstermesinde topluma en büyük katkıyı koymaktadır.

Öğretmenlerimiz, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde de görev sorumluluğu ile yüz yüze eğitimlerin devam ettiği bu süreçte çocuklarımıza yol göstermekte, okullarımızda oluşturulan pandemi kurullarında salgınla mücadelemizde en önemli paydaşlarımız arasında önemli bir görev üstlenmektedir.

Bu vesileyle öğrencilerini büyük bir hassasiyetle ve fedakârlıkla yetiştiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutlar, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle anarım.”

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24/11/2021 12:20