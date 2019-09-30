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Sağlık Bakanı Pilli, Oktay Feridun İçin Taziye Mesajı Yayımladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kurucu Meclis’te milletvekilliği, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı görevlerinde bulunan hukukçu Oktay Feridun’un hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

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30/09/2019
HK

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Sağlık Bakanı Pilli, Oktay Feridun İçin Taziye Mesajı Yayımladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kurucu Meclis’te milletvekilliği, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı görevlerinde bulunan hukukçu Oktay Feridun’un hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Pilli mesajında, “Kıbrıs Türk toplumunun üzerinde dürüstlüğü, nezaketi ve bilgisiyle bıraktığı izlerle her zaman hatırlayacağımız Oktay Feridun’a tanrıdan rahmet, ailesi, sevenleri ve hukuk camiasına başsağlığı dilerim” dedi.

30/09/2019 10:09

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TAGS: Sağlık Bakanı Ali Pilli, Oktay Feridun, Kurucu Meclis, haber, kıbrıs
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