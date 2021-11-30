Sağlık Bakanı Pilli: Sağlık çalışanlarına Çalışanlara maddi ve manevi hakları verilecek

Acil Durum Hastanesi’nde kayıt memurunun görev yerinin değiştirilmesi sonrasında yaşanan sıkıntılarla ilgili gelen eleştirileri yanıtlayan Pilli, “Evet bir kişinin görev yerini değiştirdim eksiklik olan yere gönderdim. Pandemi nedeniyle 273 kişi işe alındı. Bu kişilerin arkasındayım. Bu konuyu dile getirenleri de biliyorum” dedi.

Sağlık alanında özellikle pandemi de çalışanların özlük haklarının korunması gerektiğini savunan Pilli, “Sağlıkta bir sistem kurulmalı. Çalışanlara maddi ve manevi hakları verilecektir. Çalışan mükafatlandırılacaktır. Biraz sabırlı olsunlar” şeklinde konuştu.

Kırmızı reçete ile verilen ilaçlar konusunda yaşanan sıkıntılardan bahseden Pilli, “Maliye bakanlığı ile konuştum. İlaç Eczacılık Dairesi ile görüştüm gerekli ilaçların siparişi verildi. Acil İlaçlar, Perşembe günü gelecek, diğer ilaçlar en geç 10 gün içinde gelecek” ifadelerini kullandı.

Madde bağımlılarının tedavisiyle ilgili Pembe Köşk Hastanesi çalışanlarının sağlık bakanlığı önünde yapılan eylem hakkındaki görüşlerini açıklayan Pilli şöyle konuştu:

“Pembe Köşk Hastanesi ile sağlık bakanlığı arasında imzalanan protokol 13 Ocak’ta bitecek. Benden önceki bakanının protokolü 4 ay önce yaptığını ve protokolün bakanlar kuruluna gittiğini söylüyorlar. Göreve geldim önüme protokolü koydular. Protokolü ‘imzalamayacağım demedim. Protokolün uygun olup olmadığı ile ilgili inceleme yapılacak’ dedim. İnceleme yaptık düzeltilmesini istedik. Protokolü kendi (Mehmet Çakıcı) hazırladı. Hastamı ve halkımı da düşünüyorum. AMATEM’in temelini ben attım protokolü ben imzaladım. Görevde kalırsam AMATEM’i de bitireceğim. Protokol hazır değil, seçim yasakları var. İmzalasak bile bakanlar kurulundan geçmesi gerekiyor. Protokol sona ermiş değil, 13 Ocak’a kadar devam ediyor”.

Antijen testlerinin eczanelerde ve özel kliniklerde yapılması ve pandemi hastanesi dışında başka sağlık merkezlerinde de çalışma yapılması gerektiğiyle ilgili izleyici değerlendirmesine Pilli olumlu baktı.

Ani ölümlerin aşıya bağlanmasıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Pilli, “Aşı öncesi ve sonrasında son 3 yılın ölüm istatistiklerini açıklayacağım. Covid dışı ölümler bellidir. En fazla kış aylarında ölümler yaşanıyor. Kronik vakalar bu dönemde kaybediliyor. Verileri yakında açıklayacağım” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 2 bin doz grip aşılarının ülkeye geldiğini kronik hastalara ve özel bakım evlerinde uygulandığını ifade etti.

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30/11/2021 16:35