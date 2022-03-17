Sağlık Bakanı Pilli, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Karaca’yı kabul etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca’yı kabul etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ziyaretin, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Karaca’nın Sağlık Bakanı Pilli’ye görevinde başarılar dilemek ve 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlamak amacıyla nezaket ziyareti niteliğinde olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Bakan Pilli, Sivil Savunma Teşkilatı’nın ülkeye büyük hizmetler verdiğini ve ülkede güçlü bir sivil savunma olmasının elzem olduğunu vurguladı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın doğal afetlerde, yangınlarda ve diğer arama-kurtarma faaliyetlerinin gerektirdiği acil durumlarda halkın can ve mal kaybını önlediğini dile getiren Pilli, Sivil Savunma Teşkilatı’nın Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde çıkan yangında ve hastanenin aşırı yağışlardan etkilendiği dönemlerde de en önemli kurtarıcılardan olduğunu belirtti.

Pilli, sağlık alanında Sivil Savunma Teşkilatı ve Sağlık Bakanlığı’nın işbirliği içerisinde olmaya devam ettiğini belirterek, Karaca’nın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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17/03/2022 18:45