Sağlık Bakanı Pilli'den aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, tüm dünyada Omicron varyantının etkileriyle artışta olan vakaların hızla yayılmasına rağmen aşılı kişilerde hastalığın ağır seyretmediğini belirterek, halka aşı yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Bakan Pilli şu ifadelere yer verdi;

“ Son günlerde tüm dünyada Omicron varyantının da etkileriyle artışta olan vakaların hızla yayılmasına rağmen aşılı kişilerde hastalık ağır seyretmemektedir.

Covid-19 aşısı olan ve aşı programını aksatmayan kişilerde ağır bulgular olmamakta ancak hiç aşı olmamış veya aşı programını aksatan özellikle ileri yaşta ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde hastalık ağır seyretmekte hastanede ve yoğun bakımda tedavi görmelerine neden olmaktadır.

Özellikle ileri yaşta ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin bakanlığımıza bağlı sağlık merkezlerine başvurarak aşılarını yaptırmaları büyük önem taşımaktadır.

İleri yaşta ve kronik hastalığı bulunan Sağlık Merkezlerimize gelemeyecek durumda olan kişilerin bakanlığa ve merkezlerimize başvuruda bulunmaları halinde Covid-19 aşıları sağlık ekiplerince kişilerin bulundukları yere gidilerek yapılmaktadır.

Sağlık Merkezlerimize gidemeyecek kişilerin bakanlığa veya merkezlere ulaşması halinde mutlak surette aşıları yapılmaktadır.

Hedefimiz Mart ayının başına kadar vaka sayılarını düşürmektir. Bu nedenle halkımıza seslenmek istiyorum. Hiç aşı olmamış kişilerin aşılarını yaptırmaları, hatırlatma doz süreleri gelen kişilerin ise en kısa sürede Sağlık Bakanlığı’na bağlı aşı merkezlerine başvurarak hatırlatma dozlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Covid-19 ile mücadelede aşıyla birlikte ileri yaşta ve kronik hastalığı bulunan kişilerin mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmamaları, özellikle kalabalık ortamlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak omicron varyantının yayılımı açısından en önemli etkendir.

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09/02/2022 16:33