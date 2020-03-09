Sağlık Bakanı Pilli'den Korona Virüsü Açıklaması

Sağlık Bakanı Ali Pilli, mecliste korona virüsü hakkında açıklama yaparak, Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına paralel bakanlığın hazırlıklara başladığını, paydaşlarla toplantılar yapıldığını ve kararlar alındığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına paralel bakanlığın hazırlıklara başladığını, paydaşlarla toplantılar yapıldığını ve kararlar alındığını dile getiren Pilli, “Dünyayı takip ediyoruz. Gün itibariyle rakamlar nedir, sürekli takip ediyoruz” dedi.

Pilli, Ercan Havalimanı’na termal kamera konulduğunu, izolasyon odası hazırlandığını, rehber ve ambulans hizmetlerinin nasıl olacağının ayarlandığını söyleyerek, hastaneye yoğun bakım içeren karantina odası kurulduğunu, telefon numaraları belirlendiğini, iki toplumlu komitenin toplandığını, havalimanlarında bilgilendirme ve sorgulama formları hazırlandığını söyledi.

Sınır kapılarının kapatılması kararının tamamen siyasi bir karar olduğunu belirten Pilli, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nde de bu yönde bir karar alınmadığını ifade etti.

Pilli, ada ülkesi olunduğundan virüsün ancak limanlardan girebileceğini dolayısıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve alınan tedbirlerin de giderek artırıldığını kaydetti.

Pilli, istihdamların, siyaset güdülmeden kişilerin ülkeye girişlerinin kontrol edilmesi noktasında kullanılacağını söyledi.

Pilli, “Tüm tedbirleri aldık, almaya devam diyoruz. Sağlık politikaya karıştırılmamalı” dedi.

“TESPİT EDİLMİŞ BİR KORONAVİRÜS VAKASI YOK”

Ülkede koronavirüs tespit edilmiş bir vaka olmadığını söyleyen Pilli, İran ve İtalya’dan gelecek öğrenciler için de tedbirler alındığını kaydetti.

Sınır kapılarında da ateş ölçecek gerekli müdahaleyi yapacak ekiplerin ve teknik malzemelerin de belirlendiğini belirten Sağlık Bakanı Pilli, bir otel tespit edildiğini ve şüpheli kişilerin orada ağırlanacağını söyledi.

Türkiye ile iletişim içinde olduklarını, hızlı test sonucu belirleyecek teknik cihazları da aldıklarını dile getiren Pilli, halkın ve sağlık personeline yönelik her türlü tedbirin alındığını kaydetti.

Pilli, çeşitli riskli ülkelerden gelen KKTC vatandaşlarına yönelik neler yapıldığına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, bu kişilerin kendi evlerinde izole edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Pilli, havalimanı dışında Girne ve Gazimağusa limanlarında baştan beri termal kamera kurulduğunu ve eğitimli personel de bulunduğunu kaydetti.

09/03/2020 15:26