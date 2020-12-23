Sağlık Bakanı Pilli'den okullarla ilgili açıklama

Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programına katılan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, okullardaki durumla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Pilli okullardaki bulaş seviyesinin şuanda kapatma seviyesinde olmadığını dile getirdi.

Şubat tatilinin öne alınmasının öncedek düşünüldüğünü okullardaki vaka sayılarının artması halinde bunun hayata geçirileceğini söyleyen Bakan Pilli, Eğitim Bakanlığı ile Üst Komite'nin bugün bu konuda toplantı yapacağını açıkladı.

Okullarda toplamda 10 öğrenci ve öğretmenin PCR test sonucunun pozitif çıktığını belirten Pilli, okullardaki bulaşın dışardan geldiğini de ekledi

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23/12/2020 09:57