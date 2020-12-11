Sağlık Bakanı Pilli'den pozitif vakalar hakkında açıklama

Nalbantoğlu’nda çıkan pozitif vakalar hakkında basına açıklama yapan Pilli, bütün tedbirlerin alındığını, temaslıların takip edildiğini ve sağlık ekiplerinin gerekli çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.

Pilli, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bütün çalışanlara Covid-19 testi yapıldığını ve sonuçların beklendiğini söyledi. Hastanede pozitif çıkan vakaların kaynağının henüz tespit edilemediğini belirten Pilli, bulaşın nereden kaynaklandığının araştırıldığını söyleyerek, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gereken tüm tedbirlerin sabah alındığını açıkladı.

Ayrıca Covid-19 güncel durumu hakkında bilgilendirmelerde bulundu ve son günlerde artan yerel vakalar karşısında tedbirlerin arttırılacağını söyledi.

Artışın önlenmesi için Sağlık Bakanlığını’nın daha ciddi tedbirler alınacağını söyledi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün toplanarak yeni tedbirler alacağını açıklayan Pilli, yılbaşına yönelikte tedbirlerin de sıkılaştırılacağını açıkladı.





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11/12/2020 12:53