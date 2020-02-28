Sağlık Bakanı Pilli'den yangın açıklaması

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın sonucu Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklama yaptı. Bakan Pilli, yangında can kaybının yaşanmadığını ve tüm servislerin boşaltıdığını söyledi. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bakan Pilli, yangının çıkış nedeni henüz bilinmediğini de kaydetti.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören hastalar Kolan Hastanesi ve Yakın Doğu Hastanesi'ne sevk ediliyor. Hastanedeki ameliyathane de kapatıldı.

28/02/2020 10:11