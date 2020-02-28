Sağlık Bakanı Pilli'den yangın açıklaması

Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastanede çıkan yangını söndürme çabalarının sürdüğünü, yangında can kaybı olmadığını açıkladı.

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28/02/2020
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Sağlık Bakanı Pilli'den yangın açıklaması

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın sonucu Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklama yaptı. Bakan Pilli, yangında can kaybının yaşanmadığını ve tüm servislerin boşaltıdığını söyledi. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bakan Pilli, yangının çıkış nedeni henüz bilinmediğini de kaydetti.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören hastalar Kolan Hastanesi ve Yakın Doğu Hastanesi'ne sevk ediliyor. Hastanedeki ameliyathane de kapatıldı.

28/02/2020 10:11
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TAGS: yangın, haber, kıbrıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, kktc, kıbrıs haberleri
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