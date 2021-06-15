Sağlık Bakanı Ünal Üstel Ankara yolcusu

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, TC Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın daveti üzerine beraberindeki heyetle birlikte bugün çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor.

Başta pandemi sürecinin değerlendirilmesi olmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın alt yapı projelerinin görüşüleceği Ankara ziyaretinde pandemi sürecinde ülkemize geliş gidişlerin daha rahat ve çağdaş olmasını sağlayacak Türkiye 'deki hes koduyla ülkemizde oluşturduğumuz ada kodunun uygulanmaya konulması, ülkeye girişlerde vatandaşların QR kodlarının okutulması ve verilerin daha süratli elimize ulaşması için teknik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Ankara ziyaretinde toplumun daha hızlı aşılanması konusunun da masaya yatırılması hedefleniyor. Sağlık Bakanı Üstel’e Ankara ziyaretinde bakanlık müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Bakanlık Müdürü Mesut Ener, Özel Kalem Müdürü Batu Beyit eşlik edecek.

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15/06/2021 17:04