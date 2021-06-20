Sağlık Bakanı Üstel Babalar Günü’nü kutladı

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20/06/2021

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Sağlık Bakanı Üstel Babalar Günü’nü kutladı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Babalar Günü’nü kutladı. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Babalar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Varlıklarıyla bizlere güç ve ilham veren, çocukları ve aileleri için her türlü fedakarlığı gösteren tüm babalarımız ailemizin kahramanlarıdır” dedi.

Babaların sağlığı için bu yıl Babalar Günü’nde her zaman olduğu gibi sevgi ve ilgiliyi eksik etmeden, sosyal mesafe kurallarına uyarak yanlarında olmak gerektiğini belirten Üstel, “Tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutlar, vefat edenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı, güzel bir ömür dilerim” ifadelerini kullandı.

 

20/06/2021 14:00
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TAGS: Sağlık Bakanı Üstel Babalar Günü’nü kutladı, haberkibris,
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